Erzincan da 39 bin öğrenci ders başı yaptı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının açılışı ve İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Erzincan Melikşah İlkokulunda tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından günün anlam ve önemine binaen konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün eğitimin sadece eğitimcilere bırakılacak kadar basit bir mesele olmadığına dikkat çekerek, eğitimin sokaklarda, caddelerde, toplu taşıma araçlarında ve ailelerde olması gerektiğini söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında Erzincan da eğitimin arzu edilen hedeflere ulaşılmasını temenni ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında ülke genelinde LYS sınavlarında geçen yıl 20’inci olduklarını, TEOG sınavlarında ise 5’inci olduklarını belirterek, TÜBİTAK, Bilim Fuarları, Bu Benim Eserim yarışmaları, Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, meslek liselerinin yarışmaları ve 4006 yarışmalarında elde edilen Türkiye birinciliklerinden ötürü eğitim camiasını kutladı.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler halk oyunu, erik dalı gösterileri ve okudukları şiirlerle katılımcılardan büyük alkış aldı. Daha sonra dördüncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan minik öğrencilere hoş geldin çiçeği sundular. Ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile beraberindeki protokol mensupları ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldılar.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ders zilinin çalınmasıyla sınıflarındaki sıralarına yerleşen öğrencilerle sohbet ederek, ders kitaplarını dağıttı.