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11 Eylül 2017 10:24

Erzincan Domates üretiminde söz sahibi olmaya başladı

Domates üretimi her geçen yıl artan Erzincan, ürettiği domatesle hem kendi ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi.

Erzincan Domates üretiminde söz sahibi olmaya başladı

11 Eylül 2017 10:24

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, "Domateste sebze deposu haline geldik. İnşallah bu bölgelerin ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Diğer sebzelerde de özellikle biber salatalıkta da atılım içindeyiz" dedi.


Erzincan’da üretilen domatesler Güneydoğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor.


Erzincan son yıllarda artan domates üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde bu alanda söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentte en çok domates üretimi yapılan Uluköy’de toplanan tonlarca ürün, kamyon ve tırlarla Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.


Yılda 90 bin ton domates üretiliyor


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, kentte 1998 yılında sırık domates üretimine başlanıldığını, o yıllarda 25 bin dekar alandan 25 bin ton ürün elde edildiğini bugün ise 16 bin dekar alandan yılda ortalama 90 bin ton ürün elde edildiğini söyledi.


Üretimi yapılan domatesin reyhasının ve şeklinin tutulduğunu söyleyen Şahin


"İlimizden toplanan domatesler kamyonlar aracılığıyla ülkemizin çeşitli bölgelerine özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesine sevk edilmekte. Bu yönde domateste sebze deposu haline geldik. İnşallah bu bölgelerin ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Diğer sebzelerde de özellikle biber salatalıkta da atılım içindeyiz" dedi.


Kendisi de domates üreticisi olan Uluköy Muhtarı Yavuz Bebek ise yörede domates üretiminin daha da gelişmesi için devletten destek beklediklerini dile getirerek, "Devletimizden biraz destek bekliyoruz bu konuda. En azından bize fide desteği verse biraz daha katkıda bulunmuş olur. Her türlü şeye destek veriyor buna da versin, bizde bunu üretiyoruz vatandaş olarak bize bir nebze can suyu olmuş olur." Dedi.




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