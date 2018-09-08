Erzincan emniyetinden yolculara emniyet kemeri uygulaması

Erzincan Otobüs Terminali’nde şehirlerarası yolculuk yapmak üzere otobüslerine binen yolcuları tek tek gezen ekipler, vatandaşların güvenli seyahati için emniyet kemerlerini taktırarak, güvenli seyahate yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili İbrahim Poyraz yapılan uygulamaya yönelik yaptığı açıklamada, tüm illerde trafik kazalarını ve kaza neticesinde vatandaşların can ve mal kaybını en aza indirebilmek amacıyla çalışmalarına 24 saat kesintisiz olarak devam ettiklerini belirterek, bu çalışmalar esnasında öncelikle trafik kazalarını önleyici unsurlar arasında; hızın azaltılması, dinlenme sürelerine uyulması, seyir halinde cep telefonu ile konuşulmaması, yorgun araç kullanılmaması adına ekiplerin süreklilik arz eden çalışmalar yaptığını kaydetti.

Öte yandan emniyet kemeri ve kask kullanımı konusunda da vatandaşları bilinçlendirme adına özen gösterdiklerini belirten Poyraz, emniyet kemeri takmanın sadece şoförlerin zorunluluğu olan bir durum olmadığını araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemerini takma zorunluluğu olduğunu bildirdi.