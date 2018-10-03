Erzincan Gençlik Merkezi gençlerinden cami temizliği

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kutlama etkinliği düzenlendi. Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'nde bulunan Beşiktaşlar Camiinin temizliğini gerçekleştirip gül suyu ve lokum ikramında bulundular. Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiiler ve Din Görevlileri Haftası Erzincan'da gençler tarafından örnek bir şekilde kutlandı. Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler camii temizliği yapıp cami cemaatine ikramlarda bulundular. Bir yandan elektrik süpürgesi ile camiinin halılarını temizleyen gençler bir yandan da temizlik bezleri ile camii camlarını ve eşyalarını sildiler. Bu haftayı farklı bir şekilde kutlamak isteyip tüm gençlere örnek olmak istediklerini belirten gönüllü gençlerden

İsmail Mert Bozdoğan; “Bu hafta Camiiler ve Din Görevlileri haftası. Bizler de Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler olarak biraraya gelip camii temizliği yaptık.Gönüllü olarak güzel bir etkinlik yaptık." dedi.

Haftayı anlamına uygun kutlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten gençlerden Zafer Usta ise; “ Arkadaşlarımız ile birlikte bu haftayı kutlamak için Beşiktaşlar Camii'nde buluştuk. Camii'nin temizliğini gerçekleştirip tüm genç arkadaşlara örnek olmaya çalıştık. Bu önemli haftada yaptığımız temizlik çalışması ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladık” diye konuştu.

Gönüllü gençlerden Emine Demirkoparan ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Erzincan Gençlik Merkezi'nin çalışmalarına gönüllü olarak katılıyorum. Bugün burada arkadaşlarımla birlikte 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla biraraya gelip camii temizliği yaptık. Camiiler bizim kültürel merkezlerimizdendir. Tüm arkadaşlarımızı Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Büşra Açık ise " Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisiyim. Camiiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla camii temizliğinde bulunduk. Burada yaptığımız etkinlik ile hem Erzincan Gençlik Merkezi'nin gönüllü faaliyetine katıldık hem de mesleğimiz gereği toplum ile iç içe geldik. Gençlik Merkezi mesleğimizi uygulamamız açısından bizlere önemli bir faaliyet sağladı. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlerin yaptıkları çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ise “Ülkemizde 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor. Bizlerde Erzincan Gençlik Merkezi olarak bu haftayı kutlamak için bir etkinlik planladık. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün destekleriyle Üzümlü İlçemizde bulunan Beşiktaşlar Camiinin temizliğini gençlik merkezimizin üyesi gönüllü gençler gelip yaptılar.Milli ve manevi duyguların gençlere öğretilmesinde din görevlileri çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Camiler sadece ibadethane değil, aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde de yer alan eğitim ve kültürel hayatın çok canlı bir şekilde yaşandığı merkezlerdir. Erzincan Gençlik Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençleri sosyal sorumluluk örneği gösterip herkese örnek olmuşlardır.” dedi.