Erzincan Gençlik Merkezi ödülünü aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerini daha aktif hale getirmek, gençlik merkezinde düzenlenen faaliyetlere daha fazla gencin aktif katılımını sağlamak, gençlik merkezlerinin sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek, yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak ve sosyal medya kullanım kalitesini arttırmak amacıyla, 2014 yılının Ağustos ayından bu yana, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’nce her ay "Ayın Gençlik Merkezi" belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre ayın gençlik merkezi, Mayıs ayı için Erzincan Gençlik Merkezi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir katıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci Mayıs ayının Gençlik Merkezi seçilen Erzincan Gençlik Merkezi’ni kutlayarak birincilik ödülünü Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu’ya takdim etti.

Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını ifade eden Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; “Erzincan Gençlik Merkezimiz, Erzincan’ da gençliğin kalbinin attığı yer haline gelmiştir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Başta Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim Özekinci’ye, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Topoğlu’na, Gençlik Merkezi Müdürümüz Yasin Özdemir’e, gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.