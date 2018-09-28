Erzincan Gençlik Merkezi'nden vatandaşlara Aşure ikramı

Muharrem ayında gençlerin paylaşma ve yardımlaşma ruhuna katkı sağlamak amacıyla Camii Kebir'de Cuma namazı sonrası düzenlenen aşure ikramına vatandaşların yoğun ilgisi oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu düzenlenen etkinlik ile gençlerin paylaşma ve yardımlaşma kültürünü dinamik tutmak istediklerini belirterek "Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezimiz olarak gençlerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğumuz bugünlerde daha fazla birlik ve beraberliğimizin artması için gençlerimizin aşure hazırladılar. İki gündür de hazırlıklarını yapıyorlardı. Tamamen imece usulü ile aşureyi yaptılar. Her gencimizin bu aşure de bir katkısı var. Şimdide hazırladıkları aşureleri vatandaşlarımıza dağıtıyorlar. Birlik ve beraberliğimizin daha çok yaygınlaşması için gençlerimizin ilimizde düzenlemiş olduğu etkinliğe katılanlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Merkezinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte ikram edilen aşureyi alan Erzincan halkı hayır dualarını eksik etmedi.