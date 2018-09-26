Erzincan genelinde Şap aşılaması başladı

Erzincan'da 'Şap Aşılama Kampanyası' başlatıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin şap hastalığı ile mücadelede aşılama kampanyasının büyük önem arz ettiğini belirterek "Tarım ve Orman Bakanlığımız aşılama programı kapsamında '2018 Yılı Güz Dönemi Şap Aşılama Kampanyası'nı başlattı. Bizde Erzincan genelinde şap aşılama çalışmalarını yürütüyoruz. Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt hayvancılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. İşletme sahibinin kampanya döneminde (tüm programlı aşılamalar da) hayvanlarını aşılatmaması halinde idari para cezası uygulanır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir. Hayvanlar uygun şekilde zapturapt edildikten sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saatte alerjik reaksiyon oluşmaktadır fakat hayvan sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları giderilebilmektedir. Aşı Programı süresince aşıya bağlı ölen hayvanların bedelleri bakanlıkça ödenmektedir. Aşılamaya bağlı yavru atımında ise laboratuvar teşhisi sonucuna bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Şap Aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. Bakanlıkça kampanya dahilinde yapılan aşılar bedelsiz olup; sadece uygulama ücreti alınmaktadır. Yetiştiricilerimizin aşılama gününde hayvanlarının başında bulunması, hayvanlarını tüm programlı aşılamalar da aşılatmaları ülkemizdeki hastalıklarla mücadelede büyük önem arz etmektedir" dedi.