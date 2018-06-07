Erzincan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kalitesi belgelendi

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın elinden Kalite Yönetim Belgesini aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında düzenlenen törene İl Müdürü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcısı Naci Gün ve Kalite Yönetim Sistemi Sorumluları katıldı.

Belgeyi almaya hak kazanan İl Müdürleri Bakan tarafından plaketle ödüllendirildi. Fakıbaba konuşmasında; Sistemin kurulumuyla, hizmet kalitesinin artacağına, bürokrasinin azalacağına ve tüm paydaşların memnuniyetinin artırılacağına dikkati çekerek;

"Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına önem verilerek tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmesi sağlanacak. Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacak. Böylece, sonradan ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçilerek, en doğru iş, en doğru zamanda yapılacaktır." dedi.

Kalite politikalarının, sürdürülebilir tarımsal üretim, yeterli ve güvenilir gıdaya erişim, kırsal kalkınma ve rekabet edilebilirliği sağlamak olduğunu belirten Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan, şehirlerin de kalkınamayacağını anlattı.

Belgelerini almaya hak kazanan İl Müdürlüklerine teşekkür eden Fakıbaba, "Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve diğer illerimizin de birçoğunun başvuru sürecini tamamladığını ve en kısa sürede belge almaya hak kazanacaklarını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Fakıbaba konuşmasının ardından, Törende Kalite Yönetim Sistemi TSE ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazanan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına İl Müdürü Murat Şahin’e Kalite Yönetim Belgesi ve plaket takdim etti.

Erzincan İl Müdürlüğünün de Kalite Yönetim Sistemi belgesi alması nedeniyle teşekkür plaketi ödülüne layık görülen İl Müdürlüklerinden biri olurken, Bakan Fakıbaba’dan ödülü alan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada; İl Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren Kalite Yönetim Sistemi standartlarını kurumdaki tüm birimlerde faaliyete geçirdiklerini belirtti. Bu ödüle layık görülmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen İl Müdürü Şahin, Kalite Yönetim Sistemi Ekibine, İl Müdürlüğü personellerine ve İlçe Müdürlüğü personellerine teşekkür ederken, Erzincan İl Müdürlüğü olarak birçok farklı projeye imza attıklarını ve İlde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.