İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan Havalimanı'nda 50 bin 595 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı’nda Ağustos Ayında 50 Bin 595 yolcuya Hizmet Verildi.

Erzincan Havalimanı'nda Ağustos Ayında 50 Bin 595 yolcuya Hizmet Verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Ağustos ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 50.431, dış hat yolcu trafiği 164, toplamda ise yüzde 10 artışla 50.595oldu.


2018 Yılı Ağustos ayında Erzincan Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 351 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 3 olmak üzere, toplam uçak trafiği 354'eulaştı.2018 Yılı Ağustos ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 11 artışla 498ton olarak gerçekleşti.


2018 Yılı Ağustos Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı'ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22artışla 342.016 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla2.510'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 11artışla2.658 tona ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.