Erzincan Havalimanı'nda 50 bin 595 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı'nda Ağustos Ayında 50 Bin 595 yolcuya Hizmet Verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Ağustos ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 50.431, dış hat yolcu trafiği 164, toplamda ise yüzde 10 artışla 50.595oldu.

2018 Yılı Ağustos ayında Erzincan Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 351 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 3 olmak üzere, toplam uçak trafiği 354'eulaştı.2018 Yılı Ağustos ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 11 artışla 498ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Ağustos Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı'ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22artışla 342.016 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla2.510'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 11artışla2.658 tona ulaştı.