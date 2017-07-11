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11 Temmuz 2017 18:30

Erzincan Havalimanı’nda Haziran’da 36 bin 653 Yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Haziran Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Haziran ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 36 bin 653 oldu.

Erzincan Havalimanı’nda Haziran’da 36 bin 653 Yolcuya Hizmet Verildi

11 Temmuz 2017 18:30


2017 Yılı Haziran ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 299 oldu.


2017 Yılı Haziran ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 346 ton olarak gerçekleşti.


6 Aylık Gerçekleşmeler


2017 Yılı Haziran Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 187.333 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 1.475’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 7 artışla 1.484 tona ulaştı.




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