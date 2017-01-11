Erzincan KYK’dan Halep’e 4 TIR dolusu yardım malzemesi

KYK Genel Müdürlüğü’nün “Halep Bizimledir” yardım kampanyası kapsamında Erzincan KYK tarafından toplanan 4 TIR yardım malzemesi düzenlenen törenle Halep’e uğurlandı.

Türkiye ve Kıbrıs’ta ki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınan 560 bin öğrencinin katılımıyla toplamda 102 TIR’dan oluşan “Halep’e Yardım Kampanyası”, “Halep bizdir, bizdendir, bizimledir.”sloganları çerçevesinde ve Türk Kızılayı’nın desteği ile yürütülen kampanya ile Erzincan dan 4 TIR yardım malzemesi Erzincan KYK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile dualarla Halep’e uğurlandı.

Düzenlenen uğurlama merasimi; Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, bazı kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende açıklama yapan Erzincan Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Erzincan esnafının ve halkının desteği ile 90 ton’un üzerinde gıda ve yaklaşık 10 ton da temizlik ve giyim malzemesinden oluşan 4 TIR’ın Erzincan dan Halep’e uğurlandığını belirterek, yardım kampanyasına destek olan Erzincan halkına ve ilgilerinden ötürü ise öğrencilere teşekkür etti.

Sarıçiçek açıklamasının devamında; “Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Kıbrıs ve Türkiye de ki 686 yurt müdürlüğünde 560 bin öğrenci ile birlikte başlatılan ve 102 TIR’dan oluşan “Halep’e Yardım Kampanyası”, “Halep bizdir, bizdendir, bizimledir.”sloganı ile başlattığımız Türk Kızılayı’nın desteği ile yürüttüğümüz kampanyamızın Erzincan ayağı sona ermiş bulunuyor. Bizde Erzincan’ımızdan öğrencilerimizin fedakâr ve yiğit Erzincan esnaf ve halkının desteği ile 90 tonun üzerinde gıda ve yaklaşık 10 tonda temizlik ve giyim malzemesinden oluşan 4 TIR yardımımızı bugün buradan Halep’e doğru göndereceğiz inşallah. Bu anlamda tüm öğrencilerimize göstermiş oldukları destek ve ilgi onların sadece öğrenim hayatlarında değil de aynı zamanda sosyal hayatlarında ve dayanışma ile ilgili birçok meziyeti ve davranışı kazanmalarına adına başlatılan bu sosyal projede tüm öğrencilerimiz ziyadesiyle katkıda bulunmuşlardır. Paketlenmesinden yüklenmesine kadar personelimizle, öğrencilerimizle beraber hareket ettik. Bu anlamda Sayın Valimizin, Valiliğimizin, diğer kurumlarımızın özellikle basınımızın çok büyük desteğini aldık. Şahsım, kurumum ve genel müdürlüğüm adına herkese teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı açıklamada, Erzincan genelinde devam eden Halep’e ve Suriyelilere yardım kampanyası çerçevesinde 17 Ocak günü de yaklaşık 30 TIR’ın daha yola çıkacağını belirterek, herkesi devam eden yardım kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Vali Arslantaş KYK öğrencilerini fedakâr çalışmalarından ötürü tebrik ederek, “Türk milletinin yardımseverliğinin hamiyetperverliğinin, ensar ruhunun infak etmenin tecessüm etmiş halini görüyoruz bu arkadaki 4 TIR’da. Öğrencilerimiz cep harçlığıyla bunları bir ataya getirdiler. Onun için bizim için ziyadesiyle kıymetli. Biz her öğrencimizi ayrı ayrı tebrik edip, gözlerinden öpüyoruz.

Yine Erzincan genelinde devam eden Halep’e ve Suriyeli kardeşlerimize yardım kampanyası çerçevesinde 17 Ocak günü yaklaşık 30 TIR daha yola çıkacak. Biz bunu öncü bir birlik olarak gönderdiğimizi düşünüyoruz. Bütün esnaflarımızı, vatandaşlarımızı bu müftülüğümüzün riyasetinde devam eden kampanyaya destek olmaya çağırıyorum.”diye konuştu.

Halep’e gönderilmek üzere yardım kampanyasına destek olan Ayşenur İspir isimli Erzincan Üniversitesi öğrencisi ise yaptığı açıklamada; “Halep’in içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Bizde Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileri olarak destek vermek istedik. Halep’ te ki mazlum insanlara yardım etmek istedik. Kendi harçlıklarımızdan ve Erzincan da ki insanlar ile birlikte topladığımız yardım malzemelerini bugün 4 TIR ile yola çıkardık. Bu durumdan mutluyuz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından 4 TIR yardım malzemesi dualar eşliğinde Halep’e gönderilmek üzere uğurlandı.