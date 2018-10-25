Erzincan Milletvekili Karaman sera işletmesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 11. Etap bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel projesi kapsamında merkeze bağlı Yeniköy'de Emre Tahtalı tarafından 13 bin 400 metre arazi üzerinde kurularak faaliyete geçirilen seraya Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ziyarette bulundu.

Sera işletmesini gezen heyet İşletmeyi kuran Emre Tahtalı'ya tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür ederek, Erzincan'da seracılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söylediler. Ziyarette sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğu ve özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığı ve tarım geleceğin sektörü olacağı ve böyle bir yatırımların uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biri olduğu diye vurgulandı.