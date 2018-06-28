Erzincan milletvekilleri mazbatalarını aldı

Dönem Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Yüksek Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

24 Haziran’da yapılan seçimin ardından AK Parti Erzincan 27. Dönem Milletvekilleri olarak seçilen AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Adliyesi Yüksek Seçim Kurulu Hâkimi Fatih Serdar Köken’in elinden aldı.

Mazbatasını alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yaptığı açıklamasında; “Erzincan seçimleri gerçekten Erzincan’da hoşgörü ve dostluk içerisinde geçti. Onun için tüm Erzincan halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye örnek olacak bir seçim kampanyası geçirdi. Allah’a şükür Cumhurbaşkanımızın yeniden Başkan olarak seçilmesinde Erzincan ortalamanın üstünde katkı verdi. % 60.6 ile Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin yeni sistemli Cumhurbaşkanı olarak seçti. Halkımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca güçlü meclis içinde Erzincan çok az şehre nasip olan 2-0’ı başardı. AK Parti Milletvekillerini 2-0 olarak meclise gönderdi. Bundan sonra hizmet bizde inşallah. Bu bizi güçlendirdi rahatlattı. Ülkemizin de Erzincan’ımızın da gelişmesi için bizlere güç verdi. Onun içinde halkımıza teşekkür ediyorum bu oranda %45 civarında. Bu oranda Türkiye genelinin üstünde bir oranla bizi de Allah’a şükür meclise gönderdi. Diğer taraftan ittifak oyları da Erzincan halkının Türkiye ortalamasının üstündeydi. 64,6 olarak gözüküyor. Bunun içinde diğer ittifak ortaklığı olan hem MHP seçmenine hem Ülkücü gençliğe, hem de Büyük Birlik Partisine ve Büyük Birlik Partisi gençlerine Alperenlere çok teşekkür ediyorum. Bu oranla Erzincan’ın meclise taşınması Erzincan’ın gelişimine de büyük oranla katkı sağlayacaktır. Bundan sonra Erzincan’ın gelişmesi için inşallah meclise gittiğimizde elimizden gelen her şeyi yapmak için kendimizi hazır hissediyoruz. Erzincan halkına, kardeşlerimize bize destek olan ve de gece gündüz çalışan AK Parti teşkilatımıza, öncelikle İl Başkanımız Sayın Mehmet Şireci ve Ekibine, Kadın Kolları Başkanımız ve Ekibine, Gençlik Kolları Başkanımız ve ekibine, Merkez ilçe Başkanımız ve ekibine, ayrıca ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük destek tabi ki Başbakanımızdan bize buraya geldi destek verdi. Her problemimizde arkamızda olduğu gibi seçimde de bizi yalnız bırakmadığı için en büyük teşekkürü de Başbakanımıza ediyoruz. Tabi ki bizi burada aday gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mazbatasını alan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise yaptığı açıklamasında; “Gerçekten de büyük bir teveccühle milletimize hizmet için yola çıkmıştık. Seçim kampanyasında biz şunu söyledik. Biz kendimizi milletimize emanet ediyoruz. Milletimizde bugün bizlere emaneti tekrar geri verdi. İnşallah bu emaneti omuzlarımızda her zaman hissedeceğiz. Milletimizin çizmiş olduğu istikamette devam edeceğiz. Milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bu arada tabi ki Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarımıza, Kadın kollarımıza ve Merkez ilçemize çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de bizi yalnız bırakmayan milletimize teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar gerçekten de her şeyin en güzelini biliyorlar. Bu arada yine ittifak yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisine çok teşekkür ediyorum. Yine Büyük Birlik Partimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra dur durak bilmeden gece gündüz demenden milletimize hizmet edeceğiz diyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Adliye çıkışında AK Parti Erzincan Milletvekilleri, “Biz bütün Erzincan’lıların Milletvekilleriyiz” diyerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Erzincan Adliyesinde Yüksek Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata törenine AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Eşi, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Eşi, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş ve parti teşkilatı katıldı.