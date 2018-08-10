Erzincan Milli Emlak Genel Müdürlüğü yeni yerinde hizmette

Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk gün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararnamelerde önemli değişiklikler yayımlandı. Bu çerçevede Milli Emlak ve Yerel Yönetimler yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapacak, takip edip, sonuçlandırıp, geliştirecek.

Kararname ile birlikte Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Daha önce defterdarlık hizmet binasında çalışmalarını yürüten Milli Emlak Müdürlüğü, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasına taşınarak hizmetlerini sürdürüyor.

Erzincan Çevre Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir konu ile ilgili açıklamasında; “ Yeni hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanımızın çıkardığı 1. Nolu kararname ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü , Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesine katılmıştır. Bu katılımdan mütevellit il müdürlüğümüzde defterdarlığa daha önceden bağlı olan Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze taşınma işlemi ve evrak işlemleri gerçekleştirilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü bundan sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecektir. Kurumumuzda 15 personelle hizmetine devam edecektir. Personelde hizmete hazır hale gelmiştir ve bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımıza hizmete devam edecektir” dedi.