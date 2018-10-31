Erzincan Off-Road Doğa Sporları Kulübü yarışlara katıldı

Erzincan'ı S1 kategorisinde Hakan Yeşil, S2 Kategorisinde Fuat Çağlı, S3 Kategorisinde Sinan Deniz temsil etti. Tokat'da düzenlen off-road turnuvasına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 35 off-road aracı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Erzincan 4X4 Off-Road Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Sinan Deniz, “Off-Road Sporunu Erzincan'a Erzincan'ımızı da diğer illere tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolda spora ve sporcuya değer veren Erzincan Belediyesi ve Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy'a kulübümüz adına teşekkür ederim”dedi.