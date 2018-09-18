Erzincan sağlıkta adım adım yükseliyor

Erzincan'da böbreğinde tümör oluşan hastanın böbreği, başarılı bir operasyon ile alındı ve hasta tekrar sağlığına kavuştu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet kalitesini her geçen gün daha da arttırarak, başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak Op. Dr. Mehmet Hamza Gültekin tarafından 64 yaşındaki böbrek hastası Hüsnü Işık'a tedavi uygulandı. Böbreğinde tümör oluşan Hüsnü Işık, başarılı bir operasyonun ardından tekrar sağlığına kavuşarak 6 gün içerisinde taburcu oldu.

Hüsnü Işık kendisini sağlığına kavuşturan doktoru Hamza Gültekin'e, Hastane Başhekim'i Ufuk Kuyrukluyıldız'a ve hastane personeline teşekkür ederek, sağlıklı eski günlerine dönmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Başarılı bir operasyon daha çıkaran Op. Dr. Mehmet Hamza Gültekin ise, son 1 yıl içerisinde kapalı yöntemle 40'ın üzerinde ürolojik operasyon yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi; “Hastamız kliniğimize sağ yan ağrısı ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntülemelerinde sağ böbreğinde tümör olduğu görüldü ve böbreğinin alınması planlandı. Laparoskopik yöntemde hastanın hastanede yatış süresinin kısa olması, operasyon esnasında kanamanın daha az olması, operasyon sonrasındaki ağrılarının az olması ve daha küçük kesiler sayesinde kozmetik sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle hastamızın operasyonunun laparoskopik(kapalı) olarak yapılması kararlaştırıldı. Günümüzde cerrahi ve anestezi ekipman teknolojisinin artması nedeni ile bu operasyonlar daha güvenli olarak yapılmaktadır. Hastamız kapalı operasyona alındı ve 1.5 saatlik bir operasyonun ardından serviste takipleri yapıldı ve bugün taburculuğu planlandı. Hastamız bu yöntem ile kliniğimizde operasyonunu yaptığımız 10. hasta olmakla beraber kliniğimizde son 1 yıl içerisinde kapalı yöntemle 40'ın üzerinde ürolojik operasyon yapılmıştır.”

Amaçlarının Erzincan'da ki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğunu dile getiren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, operasyonlarda emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Kuyrukluyıldız açıklamasında; “Kapalı bir ameliyat ile hastamızın böbreğini dışarıya aldık. Burada yaptığımız 10. ameliyatımız oldu bu. Bizler hep söyledik, amacımız Erzincan'da ki sağlık kalitesini arttırmak. Yaptığımız bu ameliyatlarla hastanemizin kalitesini arttırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü üroloji kliniğimizde yapılan işlemler sadece prostat veya idrar işlemleri problemleri değil artık kapalı olarak böbrek ameliyatları da gibi birçok operasyon yapıyoruz. Üroloji kliniğinde hizmet veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.