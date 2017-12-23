Erzincan Şehir Hastanesinin Temelleri Önümüzdeki Yıl atılıyor

Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceözü makamında ziyaret ederek 600 yataklı Devlet Hastanesi ve diğer sağlık yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak olan Şehir Hastanesi’nin temellerinin önümüzdeki yıl atılacak ve en kısa sürede tamamlanacak. Bu yatırımın şehrimize kazandırılmasında Başta Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendi olmak üzere, Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, Milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.