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23 Aralık 2017 11:02

Erzincan Şehir Hastanesinin Temelleri Önümüzdeki Yıl atılıyor

Erzincan’da yapılacak olan Şehir Hasthanesi için Ankara’ya seyahat eden Erzincan Belediye Başkanı Cemallettin Başsoy, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve İl Sağlık Müdürü Yrd.

Erzincan Şehir Hastanesinin Temelleri Önümüzdeki Yıl atılıyor

23 Aralık 2017 11:02

Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceözü makamında ziyaret ederek 600 yataklı Devlet Hastanesi ve diğer sağlık yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.


Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak olan Şehir Hastanesi’nin temellerinin önümüzdeki yıl atılacak ve en kısa sürede tamamlanacak. Bu yatırımın şehrimize kazandırılmasında Başta Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendi olmak üzere, Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, Milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.




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