Erzincan-Sivas demir yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan-Sivas demir yolu Erzincan’ın Kemah ilçesi Eriç istasyon mevkiinde meydana geldi. Olay yerinde yaşanan toprak kayması sonucu Erzincan - Divriği arasında sefer yapan raybüs içerisindeki yolcuların da Erzincan’ın Kemah ilçesi Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Yağışlar nedeniyle Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde demir yoluna toprak kayması meydana gelmiştir. İş makinelerini bölgeye sevk ettik. Erzincan Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık bir saat içerisinde açılacaktır" dedi.