Erzincan Spor Lisesi grup birincisi oldu

Badminton Gençler Grup Müsabakaları 12 ilin katılımı ile Artvin’de yapıldı. Erzincan Spor Lisesi kızlarda ve erkeklerde bütün rakiplerini yenerek Mart ayında Edirne’de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Müsabaka hakkında bilgi veren Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez "Erzincan Spor Lisesi 2017-2018 Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakalarında yaptığı maçlar ile hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olmuştur. 12 ilin katıldığı müsabakalarda birinci olan Erzincan Spor Lisesi Mart ayında Edirne’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Amacımız Türkiye finallerinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir." dedi.