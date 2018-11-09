Erzincan Tercan Çatakdere Göletinde su tutuldu

Erzincan'ın Tercan İlçesindeki Çatakdere göletinde su tutulmaya başlandı.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Erzincan'da nasibini aldı.

İnsanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan Devlet Su İşleri ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir.

Devlet Su İşleri olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." dedi.

Çalışmaları tamamlanan Erzincan Tercan Çatakdere Gölet'inde su tutulduğunun müjdesini veren Aydın, "Çatakdere Gölet'inde depolanacak su ile 2019 yılı sulama sezonunda 770 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir.Temelden yüksekliği 22 metre Erzincan Tercan Çatakdere Gölet'inin Sulamasının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 500.500 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.