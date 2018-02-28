Erzincan-Trabzon Demiryolu Projesi hayata geçecek

Projenin haritası ile birlikte planlanan 16 proje arasında yer alan Erzincan Demiryolu Projesinde güzergah olarak Erzincan-Gümüşhane-Trabzon üzeri hat tek hattın olduğu görüldü.Erzincan-Trabzon demir yolunun yapılması ile ilgili yatırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırım programına alındı.

Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Yapınca, yatırım hakkında bilgiler verdi. Yapınca; " Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yatırım projeleri kapsamına Erzincan Trabzon demiryolunun dahil edildiğini öğrendik. İnşallah bununla ilgili 2018’de gerekli olan inşaat çalışmaları, fizibilite çalışmaları başlar. Bu yatırım tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırım Erzincan gündemine 16 Ocak günü yaptığımız çalıştay ile geldi. Tüm paydaşlarla bir araya geldik. Konu değerlendirildi. Masaya yatırıldı. Erzincan için faydaları, konumu, diğer paydaşlarına faydaları, bu hat üzerindeki bulunan iller ve faydaları bunların hepsini değerlendirdik. Şehrimiz için çok ciddi bir yatırım. Şehrimizin öncelikleri arasına aldık. Şehrimizin siyasileri siyasetçileri karar vericileri bu konuya sahip çıktılar. Bu konuda emeği geçen herkese öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Çünkü çok hızlı bir şekilde gündeme getirdi konuyu. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcımız ve o gün toplantıya katılıpta bu konuya destek veren tüm taraflara teşekkür ediyorum. Artık bugün Erzincan’ın bir limanı var. Artık Erzincan Trabzon’un alt limanıdır. Bu konu ile ilgili yatırımcıları takip etmemiz gerekiyor. Kimleri getirebiliriz. Kimler burada ne gibi yatırımlar yapabilir. Artık bunları tartışmamız gerekiyor. Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında proje kapsamına girdiyse bu iş gerçekleşecek demektir. Sayın Başbakanımıza da bu yatırımı ivedi şekilde yatırım kapsamına alıp da faaliyet geçirdiği için kendisine de şehir olarak müteşekkiriz. Artık şehre ne düşüyor, şehir ne yapması gerekiyor. Bu yatırımın devamında gümrük ve ticaret lojistik merkezimiz var. Buna da karar verildi. Organize sanayi bölgesine kurulacak. Kimleri getirmemiz gerekiyor. Artık şehrin bir bütün olarak buna sahip çıkması gerekiyor" dedi.