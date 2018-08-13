Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Doları bozdurun"

1 dolarlık vatan hainleri sevinmeyin çünkü vatanımıza ikinci defa yapılan ekonomik darbeyi güçlü ve yeni Türkiye önleyecektir" dedi.

Türkiye’ye 15 Temmuz’da tüfekle ve tankla yapamadıklarını şimdi ekonomi ile yapmaya çalıştıklarını belirten Tanoğlu, “Rahip papaz bahane Amerika için, papazın hiç bir önemi yok amaç Türkiye ve Ortadoğu’yu dizayn etmek. Suriye’de terörü yok etmek isteyen, terörü bitiren, sınır ötesi başarılı operasyon yapan güçlü ve kararlı Türkiye istenmiyor. Asya ülkeleriyle ticareti büyüten, geliştiren Türkiye istemiyorlar. İran’a ambargo uygulayan Amerika Türkiye’nin de ambargo uygulamasını ve Amerika’yı desteklenmemizi istemekte. Komşularımızla ticaretimizi kimse engelleyemez. İran’ın, Suriye’nin ve komşularımızın dünya Müslüman ülkelerinin güçlü Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye artık oyun kurucu bir ülke ekonomisiyle güçlü bir ülke” dedi.

Hükümetimizin Yanındayız

Türkiye’nin Güçlü Ve Kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Tanoğlu "Eski Türkiye yok artık güçlü ve kararlı Türkiye var. Güçlü ve kararlı arkasında sadece millet olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanımıza bizim güvenimiz ve inancımız tamdır. ABD‘nin Suriye’de İran’da yapmak istediği oyunu bozulacak."dedi.

Cumhurbaşkanımızın dolar bozdurun çağrısına destek olalım

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu üyelerine çağrı yaparak "Şimdi tam zamanı dolarınızı bozdurun. Lafla sözle olmaz, icraat olmalı, vatana sahip çıkma günü. Dolarlarınızı bozdurun ki bu millet sizi unutmasın. Ticaret Türk Lirasıyla yapılmalıdır. Tüm üyelerimizden rica ediyorum, ülkemiz kurtuluş savaşındadır beka sorunudur dolarınız varsa bozdurun. Türk Lirasına güvenin maddi zarar tekrar yerine gelir ancak vatan tekrar gelmez” diye konuştu.