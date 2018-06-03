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03 Haziran 2018 15:45

Erzincan Üniversitesinde “Kalite Güvence Sistemi ve Dış Paydaşlar” toplantısı

Erzincan Üniversitesinde kamu-sanayi-üniversite işbirliği kapsamında “Kalite Güvence Sistemi ve Dış Paydaşlar” toplantısı düzenlendi.

Erzincan Üniversitesinde “Kalite Güvence Sistemi ve Dış Paydaşlar” toplantısı

03 Haziran 2018 15:45


Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, KOSGEB Erzincan Hizmet Merkezi Müdürü Semra Öztürk Boroğlu, Kamu Kurum müdürleri ve çeşitli kuruluş temsilcileri katıldı.


Toplantıda, Erzincan’da yapılan çalıştaylar aracılığı ile paydaşların üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılımının sağlanması ön plana çıkarken, paydaşlara üniversite de yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verildi.


Toplantıda son olarak katılımın sürekliliğinin sağlanması amacıyla toplantıların düzenli olarak yapılması yönünde görüş bildirildi.




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