Erzincan Valiliği adıyla 8 ayrı dolandırıcılık

Vali Arslantaş açıklamasında, bugüne kadar Valiliğin adı kullanılarak adliyeye intikal eden 8 ayrı dolandırıcılık vakasında 13 kişiye yönelik adli işlem yapıldığını ve bunlardan 5 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Vali Ali Arslantaş, son olarak kendi adının kullanılarak türkücü Bülent Şerttaş’ın dolandırılması olayından sonraki açıklamasında 2016 yılından itibaren çeşitli sanatçıların, Erzincanlı iş adamlarının ve vatandaşlarında aynı senaryo ile dolandırıldığını söyledi.

Yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, "Vatandaşlar vergi dairelerine yatırmadıkları hiçbir parayı devlete yatırıyor sanmasınlar" diyerek, devletin sadece helal olarak kazandığı vergi olan payını vatandaşından isteme hakkının olduğunu bu sebeple kendilerini polis, savcı, asker gibi devlet yetkililerinin isimlerini kullanarak arayan ve herhangi bir maddi talepte bulunan şahıslara itibar edilmemesini gerektiğini söyledi.

Öte yandan, türkücü Bülent Serttaş’ı dolandıran şahısların tespit edilerek, şüpheli iki kişi için Ankara’da yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.