Erzincan Valisi Ali Arslantaş rafting yaptı

Dr. İlyas Çapoğlu rafting yaptı.

Karasu Nehrinde yapılan rafting de ellerine aldıkları küreklerle zorlu parkurlar içerisinde botun üstünde kalmaya çalışan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve Erzincan Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri adrenalin dolu anlar yaşadı.

Raftingin ardından açıklamada bulunan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, her yıl Karasu Nehrinde rafting yaptığını belirterek, bu yıl daha tecrübe kazandığını ve bu sayede suya düşmeden parkuru tamamladığını kaydetti. Çeşitli zorluk deresindeki yaklaşık 4,5 kilometrelik parkurda heyecanlandıklarını belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise kürek çekmekten avuç içlerinin patladığını kaydetti.

Macera tutkunlarını Erzincan’a rafting yapmaya davet eden Vali Arslantaş, önceki günlerde meydana gelen terör olaylarına yönelik teröristlerin geçiş güzergahlarında tedbirler aldıklarını kaydederek, Erzincan’ın terör bölgesi olarak değil doğa sporları olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede asayişi sağlayan jandarma ekipleri ise rafting yapan tüm katılımcılara karpuz ikram etti.