Erzincan'a Modern Et Entegre Tesisi açılıyor

Günde 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvanın kesimi yapılabilecek tesiste kavurma ve sucuk yapım üniteleri ile sakatat işlemesi de yapılabilecek. Çağın gereçleriyle donatılan tesis, güneş panelleri vasıtasıyla kendi enerjisini kendisi üretecek ve bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olacak.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Et Entegre tesisinin tanıtımını yaptı. Et Entegre Tesisi ve Hayvan Pazarının hakkında bilgi veren Basşoy, “Erzincan'a yeni bir tesis kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Burası dört buçuk yıl önce Atıl vaziyette olan arsalardı yaklaşık yüzde 80'ini kamulaştırılarak belediyemizin tapusuna aldık. Hem de özel proje alanımız olan alandan kirli iş kollarını yani mezbahaneyi, hayvan pazarını, saman pazarını ve ahırları o tarihi doku üzerinden kaldırılmasını istedik ve besicilerimizin çiftçilerimizin özellikle tercih ettikleri işlerini rahatlatacak bir bölge seçtik. 65 bin metrekarelik bir alanın önce kamulaştırmalarını yaptık çalışmalarımızı başlattık. Artık 4000 metrekare kapalı alanı olan yeni tesisimiz mezbahane değil “Et Entegre Tesisi” olarak geçecek. Çünkü tesisimiz günlük 250 büyükbaş,500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek büyük bir Et Entegre tesisi. Burada soğuk hava deposu var binanın altında sakatatların soğuk hava deposunda muhafaza edilecek yerleri var. Kavurma, sucuk ve her türlü et ürünlerinin yapılacağı bölümler var. Vatandaşlarımızın konaklayabileceği otel var yöresel ürünlerin satılacağı showroomlar var ayrıca birinci elden yani üretilen ürünlerin satılacağı yeni tesisler var. 65 bin metrekare üzerinde olan Et Entegre Tesisi, Hayvan Pazarı ve Saman Pazarı şu anda bitme noktasına geldi. Hayvan Pazarımız bir haftaya kadar bitmiş olacak. Et Entegre tesisi Saman Pazarımızda bir ay içerisinde inşallah tamamlanmış olup hemşerilerimizin, besicilerimizin ve çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Burayı yaparken hem Kırsal Kalkınma Ajansımızdan destek aldık hem de 29 yıllığına Yap işlet devret modeliyle Erzincan Belediyesinin kasasından bir kuruş çıkmadan 3 büyük tesisi Erzincan'ımıza kazandırmış olacağız. Besiciliği Tarımı ve hayvancılığı ciddi manada destekleyecek bir tesisi Erzincan Belediyemize ve Şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.