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19 Mayıs 2018 12:55

Erzincan’a Yatırım amaçlı şirket kuruluyor

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu gazetecilerle bir araya gelerek kurulacak 100 ortaklı şirket hakkında bilgiler verdi.

Erzincan’a Yatırım amaçlı şirket kuruluyor

19 Mayıs 2018 12:55

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanoğlu açıklamasında "Başkan adayı olduğumda söylediğim bir şey vardı. Bizim ilk projemiz Erzincan’da insanları bir araya getirip bir şirket kurmaktır. Bundaki amacımız Erzincanlı iş adamlarını bir araya getirip Erzincan’a yatırım ve istihdam sağlamaktır.


Erzincan’da ki ve Erzincan dışındaki iş adamları ile birlikte yeni bir şirket kurup birlikte yeni tesisler, projeler, yatırımlar yapmak istiyoruz. Kuracağımız 100 ortaklı şirket ile Erzincan’ın ekonomisine yön vereceğiz. Bu bağlamda kuracağımız 100 kişilik şirkete ortak olmak isteyen, hisse sahibi olmak isteyen iş adamlarımız detaylı bilgiyi Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alabilirler” dedi.




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