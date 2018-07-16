Erzincan’da 112 Sağlık Ekipleri Dijital Telsiz Sistemine geçti

Analog telsiz sisteminden dijital telsiz sistemine geçiş süreci hakkında ve yeni sistem telsiz kullanımı hakkında 112 sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı Haberleşme ve İletişim Danışmanları ve ASELSAN Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminerde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik yaptığı konuşmada: " Daha kaliteli ve daha net bir ses sistemi taşıyan dijital telsiz sistemine geçmiş bulunuyoruz. Eski analog sistem özellikle şehir merkezinde faal olarak kullanılmakta idi. Kapsama alanı yaklaşık yüzde 30 seviyelerde bulunmakta idi. İlde sayısal sistemin kurulmasıyla birlikte tüm istasyonlarda dijital sisteme geçilmiştir.

Analog telsiz sistemimizin kapsama alanı düşüktü. Daha kaliteli ve daha net bir sestaşıma sistemi olan dijital telsiz sisteminin şuanda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bütün istasyonlarımızın ve araçlarımızın telsizleri değiştirildi. Bütün telsizlerimiz şuanda dijital. Jandarma Entegre Muhaberat Sistemi, Jandarma Genel Komutanlığı ve ASELSAN arasında yapılan anlaşma ile hayata geçirilen ileri seviye dijital haberleşme sistemidir. Sayısal sistemler bakanlık tarafından tedarik edilerek ilimize gönderilmiştir. Çalışmada ASELSAN tarafından üretilen ve JEMUS Projesi kapsamında 3. nesil olarak tasarlanan el ve araç telsizleri ile sayısal tekrarlayıcı röleler kullanılmıştır.

Bu kapsamda İlimizde görev yapan tüm 112 sağlık personelimize cihaz hakkında kullanıcı ve işletme eğitimi verilmiştir” dedi.

Müdür Hirik; " Şuanda telsiz kapsama alanının GSM operatörlerinden daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydederek, “İlimizin telsiz kapsama alanı analog sistemde yüzde 30’larda iken şuanda yüzde 99 oranını geçmiştir. Dijital telsiz sisteminin kapsama alanı şuanda ilimizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin kapsama alanından daha yüksek oranlara ulaşmıştır. Bu sayede analog telsiz sistemiyle iletişim kurulamayan ilçe kırsallarıyla iletişim imkanı bulunmuş, geciktirilemez ve ikame edilemez acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin kalitesi arttırılmıştır. Bizler, bu çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.