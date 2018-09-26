Erzincan'da 15 bin öğrenciye aşure ikramı yapıldı

K.T.C.'nde Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde hem kendi öğrencilerine hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere aşure ikram ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da KYK Erzincan İl Müdürlüğü tarafından aşure ikramı gerçekleştirildi. KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlardan Salih Baba Yurdu, Mehmetçik Ortaokulu ve TOBB Binali Yıldırım İmam-Hatip Lisesinde; Otlukbeli Yurdu, Hocabey TOKİ Ortaokulunda; Erzincan Yurdu, Demirkent Terzibaba İmam-Hatip Ortaokulunda; Mengücek Gazi Yurdu, Salih Erkan İlkokulunda öğrencilere aşure ikram ettiler.

Tüm yurtların etkinliklerine de katılan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek “Muharrem ayının paylaşma ayı olduğunu belirtti. Her sene olduğu gibi bu sene de muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimiz küçük kardeşlerine aşure dağıttılar. Bu sene daha kapsamlı hale getirdiğimiz aşure ikramı organizasyonundan ilkokul, ortaokul ve liselerde 5 binöğrenci; yurtlarımızda barınmakta olan yaklaşık 10 bin öğrenci olmak üzere toplamda 15 bin öğrenci faydalandı” diye konuştu.

Sözlerine Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek devam eden Sarıçiçek “2018-2019 eğitim yılı da KYK Erzincan için faaliyetlerle dolu bir yıl olacak” dedi.

Öğrenciler, aşure ikramından dolayı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na teşekkür ettiler.