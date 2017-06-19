Erzincan’da 189 genç çiftçiye hibe desteği verildi

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017 yılında Erzincan’da 189 genç çiftçi projesi için 5.670.000 TL hibe ödemesi yapacağı kaydedildi. Hibe almaya hak kazanan projelerin konularına göre dağılımı şöyle gerçekleşti. Arıcılık 24, Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği 103, Büyükbaş Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı 20, Kanatlı 6, Kapama Meyve Bahçesi 3, Küçükbaş Keçi Yetiştiriciliği 6, Küçükbaş Koyun Yetiştiriciliği 30, Küçükbaş Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı 2, Örtüaltı Yetiştiriciliği 8.

Hibe almaya hak kazanan genç çiftçi projelerinin ilçelere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti. Çayırlı 23, İliç 4, Kemah 11, Kemaliye 3, Merkez 51, Otlukbeli 14, Refahiye 18, Tercan 39, Üzümlü 26.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Bakanlığın belirlediği takvim çerçevesinde projelerin yürütüldüğünü belirterek, tarıma yeni genç çiftçilerin istihdam edilerek ekonomiye ve üretime sağlanan bu taze kanın büyük önem taşıdığını, uygulanacak projelerin diğer genç çiftçilerine örnek olacağını kaydetti.