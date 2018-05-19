Erzincan’da 19 Mayıs Coşkusu

Belediye binası önündeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Mehmet Özoğlu, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, bazı siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99’uncu yıl dönümünün kutlandığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mumcu, " Bugün Milletimiz için büyük anlam ve öneme sahip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı, 19 Mayıs’ın 99. yıldönümünde, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 19 Mayıs 1919. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir liderle birlikte yürüyen bir halkın onur mücadelesine başlama zamanıdır. Bir gemi kalkmıştır gecenin karanlığını yararak. Sömürgeci devletlere ders verme zamanıdır şimdi. Bir ülkeyi nasıl yok edebilirsiniz? Bir milleti tarih sayfasından silmeye kimin gücü yeter? Anadolu’muzu baştanbaşa işgal edip vatanımızı bizden almak isteyen tüm yabancı güçler, kendilerinden o kadar emindiler ki; topraklarımıza göz dikmiş bu gafiller, Türk Milletini elbette ki hesaba katamadılar. Oysa 19 Mayıs 1919, tarihi bir bitiş değil bir başlangıçtı. Büyük önderimiz Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci, Ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Bugün tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgili Gençler; "Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." Diyen Ulu Önder Atatürk’ün hitap ettiği sevgili gençlerimiz, sizler ülkemizin ümidi ve dinamik gücü, bugünü, yarını ve geleceğisiniz. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Biliyoruz ki sizler Türk Milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, ilgili ve idealist insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ileride şahsınıza verilecek olan görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. "Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek." Ülkemizin en önemli potansiyeli olan sizlersiniz. Bunun bilincindeki nesiller olarak, kendilerini geleceğe hazırlayacak siz gençlere seslenmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Mumcu’nun konuşmasının ardından halk yürüyüşü gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı yürüyüşte Özel Harekat Polisleri emniyeti sağladı. Mehter Takımı eşliğinde atlı cirit geçişi ile belediye önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri de açtıkları Türk Bayrağı ile yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Meydanında 3. Ordu Bando Bölge Komutanlığı tarafından gençlik konseri düzenlendi. Konserde bando tarafından seslendirilen parçalara vatandaşlardan büyük beğeni kazandı. Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında il genelinde gerçekleştirilen spor branşlarında dereceye giren sporcuların madalyaları Erzincan Valisi Ali Arslanta, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Mehmet Özoğlu, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından verildi. Spor branşlarının gösterisinde bir türlü kırılamayan tahtayı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un eli ile kırması gülüşmelere neden oldu. Mobil gençlik merkezi etkinlikleri ile program sona erdi.