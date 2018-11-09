Erzincan'da 20 genç uyuşturucudan kurtuldu

Erzincan'da düzenlenen “Aile ve Gençlik” konferansında konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen SODES projesi ile 20 bireyi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak, topluma kazandırdıklarını kaydetti.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen “Yeni Bir Gün Evi” isimli SODES projesi kapsamında Eğitimci Yazar NLP Uzmanı Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı “Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele” konulu bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyeti başlığında “Aile ve Gençlik” konferansı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Vali Yardımcıları Mehmet Şerif Olçaş ve İhsan Ayrancı, Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Erzincan'da SODES projesi ile zararlı alışkanlıklarla mücadelede kendilerine destek veren başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Daha sonra “Yeni Bir Gün Evi” isimli SODES projesinin dünü ve bugününe yönelik sinevizyon gösterisi katılımlara izletildi. Ardından bonzaiden oğlunu kaybeden Emekli Polis Memuru İrfan Duru tecrübelerini ve zararlı alışkanlıklarla olan mücadelesine yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi. Duru konuşmasında, 5 yıl boyunca uyuşturucuyla mücadele ettiğini belirterek, bir evladını kaybederken, yüzlerce evlat kazandığını dile getirdi.

Akabinde “Aile ve Gençlik” adı altında verilen konferansta konuşan “Eğitimci Yazar NLP Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, ailenin öneminden, aile içi sorunların oluşum nedenleri ve çözüm noktalarından bahsederek, eşlerin kendi arasında ve çocuklarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğini katılımcılara aktardı.

Yaptığı esprilerle insanları güldüren, zaman zaman kendi hayatından sunduğu örneklerle de katılımcılara duygusal anlar yaşatan Alişan Kapaklıkaya, konferansında sevginin emek istediğini, bakım istediğini, ilgi istediğini anlatarak evlilikte oluşturulan sevgi çınarına emek verilmesi gerektiğini söyledi. Aile içi iletişimde toplumun batının dayattığı aile içi iletişim kanallarını kullanmaya çalıştığını söyleyen Kapaklıkaya, “Bizler hep batının bize dayattığı aile içi iletişim kanallarını eşler arasında kullanmaya çalıştık. Çocuklarımızı da o kanaldan besledik. Gerek aile içi etkili iletişimde gerekse çocuklarımızı yetiştirme sürecinde tertemiz tarihimize ve kültüre göz atmamız, ondan feyiz alarak aile içinde eşlerimizle ve çocuklarımızla etkileşimimizi dizayn etmemiz daha yerinde olacaktır” diye konuştu.

Programda konuşan Vali Ali Arslantaş, Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Erzincan Valiliği'nce derneğin yürütmüş olduğu faaliyetlerde gerekli desteği sunduklarını bu kapsamda SODES projesi ile 20 bireyi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak, topluma kazandırdıklarını kaydetti.

Bağımlılığa maruz kalan bireyleri fotoğrafçılık, bahçe yetiştiriciliği, fitness kursu, Çanakkale gezileri ve birçok faaliyetle biraraya getirerek, zararlı madde alışkanlığından kurtaran Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni tebrik eden Vali Ali Arslantaş, Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.