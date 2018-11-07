Erzincan'da 3 Bin 816 Öğrenci sinema ile buluşacak

Erzincan'da “ Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında 3 Bin 816 öğrenci sinema ile buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği 'nce düzenlenen ve sinemada film izleme imkanı bulamayan öğrencilerin beyaz perde ile buluşmasını amaçlayan "Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" kampanyasının Erzincan etabı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Kültür Turizm Müdürü Arda Heb'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Park AVM salonunda ki Cinebest sinema salonunda 481 öğrenci aynı anda film izleyerek bir arada vakit geçirdiler.

Etkinlik hakkında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ; “ 2017 yılında Kültür ve Turizm bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir araya gelerek "Bir milyon öğrenci sinema ile buluşuyor" etkinliği kapsamında ilimizde de bu proje gerçekleştirildi. 2018 yılında yine bakanlığımız, Milli Eğitim bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği yeni bir projeye imza attılar. Proje kapsamında da sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın etkinliği düzenlendi. Bu bağlamda ilimizde 5 salonda toplamda Günlük 481 öğrenci kardeşimize bakanlığımızın göndermiş olduğu başta Ayla ,Bizim Köyün Şarkısı, Ertuğrul 1890 ve Son Mektup filmleri olmak üzere gösterime sunuluyor. Bu gösteri de bize salonlarını açan işletmelerimize teşekkür ediyor öğrenci arkadaşlarımıza İyi seyirler diliyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise konuşmasında ; “ Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" başlığı altında Kültür ve Turizm bakanlığımız, Milli Eğitim bakanlığımızın ve belediyeler Birliği'nin ortak protokol çerçevesinde ilimizde de 2017-2018 Yani geçen yıl toplam 42 okulumuzda 3200 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Yine devamında bu yıl 46 okulumuzda 3816 öğrencimiz az önce kıymetli müdürümüzün de söylediği filmler arasında seçilen filmleri seyretmek için buraya geliyorlar. Erzincan merkez belediye ve çevre belediyeler 6 tane ilçemizdeki öğrencilerimiz belki şimdiye kadar hiç sinemaya gitmemiş olan öğrencilerimiz de burada sinema ile buluşacaklar. Burada öğrencilerimizin tabii ki sinema sanatı çok boyutlu bir sanat hem görseli var hem işitsel var ve bunların seyretmiş oldukları filmlerde kalıcılık yönünde çocukların zihninde daha fazla yer edeceğinden dolayı bu çalışmalar bizim için ciddi. Eğitim camiası açısından önem arz etmektedir. Siz de farkına vardığınız çocukların olduğu yerde hayat var bereket var canlılık var heyecan var. Çocuklarımızın geldiği andan itibaren buraya gelişi ne kadar içeriye girişine kadar her birinde aslında bir eğitim var. Ayrıca bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz çocukları filmlerini seyrettiği süre zarfı içerisinde patlamış mısırları da ellerinde suları da yanlarında buraya kadar düşünülmüş çocuklarımıza ne kazandırılıyor çocuklarımıza gerçekten bir arada olma beraber olmak ortak bir etkinliği birlikte seyredebilme başkasını rahatsız etmeme yeni arkadaşlıklar kurma ve bu filmleri seyretmek suretiyle az önce söylediğim gibi çok boyutlu olan sinema sanatına sanatı da eğitimde olmazsa olmazdır. Çocuklarımız için ailelerimiz için güzel bir etkinlik farklı bir etkinlik. Ben çocukların buraya da ilçeler den buraya gelene kadar ulaşımlarını sağlayan çevre belediyelere belde belediyelerine Erzincan belediyemize ve bu etkinlikte bizimle beraber olan kültür turizm il müdürümüz ve ekibine okuldaki idareci arkadaşlarımız öğretmen arkadaşlarımıza ve işyeri sahiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.