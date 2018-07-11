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11 Temmuz 2018 14:19

Erzincan’da 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Erzincan’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Erzincan’da 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

11 Temmuz 2018 14:19


Erzincan Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde hırsızlık yapmaya çalışan S.K. (26), İ.Y. (23) ve S.B. (24) isimli şahıslar ev sahibi ve vatandaşların ihbarı ile olay yerinden kaçmaya çalıştıkları esnada Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Şahısların il dışından Erzincan’a geldikleri ve farklı illerde çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edildi. Yapılan üst aramalarında ise hırsızlık yaptıkları evlerin kapılarını açmak için kullandıkları bir adet esnek yapılı plastik aparat ele geçirildi.


Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda ise şahıslar tarafından yere atılan çorap içerisinde toplam 8 bin 380 TL değerindeki 1 adet tam altın, 4 adet çeyrek altın, 4 adet Reşat altını, 1 adet alyans yüzük, 1 adet altın tek taş yüzük, 1 adet altın kaplama zincir bulunarak sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan S.K. (26), I.Y. (23) ve S.B. (24) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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