Erzincan'da 40 bin 97 öğrenci ders başı yaptı

Erzincan'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 40 bin 97 öğrenci dersbaşı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin sahnelendiği törende, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek vererek hoş geldin dileklerinde bulundular.

Erzincan'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılış törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün şunları söyledi; “Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ebediyete göç etmiş şehitlerimize öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili öğrenciler, tatilin sizin için nasıl bir anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Çünkü sizlerin oynamaya, eğlenmeye dinlenmeye, ve bir şeyleri öğrenmeye tatil sürecinde sahip oluyorsunuz. Arılar nasıl en nadide çiçekleri bulup onlardan bir şeyler alıyorsa, nasıl ki en güzel balı insanlara sunuyorlarsa sizler de yeni çalan ders zili ile hedeflerinize koşacaksınız. Bu gün hepinizin içi kıpır kıpır. Dün bir önceki gün bir önceki hafta Erzincan ve Türkiye nasıldı bu gün nasıl. Sanki Erzincan ve Türkiye'de bir canlanma var. Çünkü 18 Milyon öğrenci derslikleri ile 1 mi,lyon öğretmeni ile buluştu. Sevgili öğrenciler biliyorum sizler okullarınızı özlediniz. Hatta bahçenizde ki bankları özlediniz, kantindeki çayı özlediniz, Öğretmenlerinizi özlediniz. Bilin ki öğretmenleriniz de sizi çok özlediler. Kıymetli mesai arkadaşlarım, her şeyin başı olmazsa olmazı sıhhat ve sağlıktır. Olmazsa olmazımız gayrettir neticemizde galibiyettir ama bu galibiyet sadece öğrencilerimizin notları ile ölçülmesi lazım olan bir galibiyet değil. Bu galibiyet ahlaklı, vicdanlı, vicdanlı, terbiyeli gençleri yetiştirmektir. Kıymetli öğretmen ve veliler, dünyada ki hareketsiz olan her şey cezalandırılmıştır. Duran her şey, duran insan duran kalp, duran demir, akan su dahi akmaz ise yosun ile cezalandırılır. Bu nedenle durmadan bıkmadan hep birlikte koşacağız. Erzincan'ı eğitimin odak noktası haline getireceğiz. Eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Daha sonra konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman; “Yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilerimize, hem öğretmenlerimize hem de velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel günde memleketimde sizlerle olmaktan gerçekten bende mutlu ve heyecanlıyım. Geleceğimizin umudu sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Değerli veliler, saygıdeğer öğretmenler ve sevgili öğrenciler, 15 yıldır Türkiye bu günü ve yarını inşa etmenin çabasıyla eğitim konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin en öncelikli konuların başında yine eğitim geliyor. Büyük Türkiye hedefimize büyük düşünebilen nesillerle ulaşabiliriz. Eğitim öğretim yılının Erzincan'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Son olarak kürsüye çıkan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; “Yeni eğitim öğretim yılının her birimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz sizleri istikbale hazırlayacak sevgili öğretmenlerimiz ile sevgili idarecilerimiz ile mutlu huzurlu bir eğitim yılı geçirmenizi temenni ediyorum. Bu gün itibariyle il genelinde 40 bin 97 öğrencimiz ders başı yapacak. 241 okulumuz eğitim öğretim için tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 Bin 370 öğretmenimiz de inanıyorum ki daha büyük başarılara imza atacaklar. Şehrimizde daha yeni okula başlayan 3 bin 242 yavrumuza eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler bu günümüz siz gençlerimizin gözlerinde ki ışık ile heyecan ile anlamlı ve güzel. Umarım ki yarınlarımız da ilim ile, ahlak ile, sanat ile ve evrensel değerlerle donanmış olan sizlerin elinde çok daha aydınlık olacak. Sizleri çok seviyor ve size güven duyuyoruz. Büyükleriniz ve devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Süleyman Karaman ve Aziz Gün, ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarında ziyaret edip başarı dileklerini ilettiler.