Erzincan'da 6 bin öğrenciye aşı yapılacak

Erzincan'da Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 1. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik okul aşısı uygulaması başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk olarak Mimar Sinan İlköğretim Okulun'da başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında kent genelinde 6 bin öğrenciye aşı yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının planlı aşı kampanyası kapsamında, geçtiğimiz yıl anaokuluna gitmeyen birinci sınıf öğrencilerine Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı ile Difteri, Tetanos, Polio, Boğmaca (DABT-İPA 4'lü karma aşı) uygulanırken, 8. sınıf öğrencilerine ise sadece tetanos aşısı yapılacak.

Ekim ayı sonuna kadar aşı işlemlerinin tamamlanacağı belirten Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik yaptığı açıklamada, ‘' Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı programı çerçevesinde ilimizdeki aşılama kampanyasını başlatıyoruz. Çocukluk çağındaki okul dönemine kadar olan aşılar zaten rutin olarak belirli bir program çerçevesinden yapılıyor. Şuan itibariyle okul çağında yani 1. Sınıf ve 8. Sınıf öğrencilerimizin tamamı için bir aşılama kampanyası başlatıldı. Ekim ayı içerisinde yaklaşık ilimizdeki 3 bin 200 1. sınıf, 2 bin 800 civarında 8. Sınıf öğrencisinin tamamına aşılama yapılacak bu programda 1. Sınıflara kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısıyla birlikte Difteri, Tetanoz ve boğmaca aşısı yapılıyor. 8. Sınıflara ise tetanoz ve difteri aşısı, bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yapılıyor. Burada amacımız daha sağlıklı bireyler daha sağlıklı toplum amacıyla bu aşıları öğrencilerin tamamına yapılmasını sağlamak. Hastalığın tedavisinden ziyade koruyucu olarak hastalığa yakalanmaman önemini vurgulamak, koruyucu sağlık hizmetinin önemini burada vurgulayarak aşılamayı geniş bir tabanda eksiksiz firesiz vermek amacıyla bu programı başlattık. İlkokulumuz Mimar Sinan İlköğretim Okulu. Burada 160 tane öğrenciye şuanda aşılamasını yapıyoruz. Her öğrencimizin aşıyla birlikte çeşitli hediyeler veriyoruz. Küçükte olsa bu girişimin hafızalarda yer edinmesini engellemek en azından aşıya karşı bir önyargı olmasını engellemek.'' dedi.