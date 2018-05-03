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03 Mayıs 2018 13:33

Erzincan’da 66 Çiftçiye Bireysel Sulama Hibesi Verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında Erzincan’da 66 çiftçiye bireysel sulama projeleri için hibe verildi.

Erzincan’da 66 Çiftçiye Bireysel Sulama Hibesi Verildi

03 Mayıs 2018 13:33

2018 yılında projesi bugüne kadar kabul edilen 62 çiftçi İl Müdürü Murat Şahin ile sözleşme imzaladılar.


İmza töreninde konuşan İl Müdürü Murat Şahin, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün uygulamış olduğu Bireysel sulama Projelerinin Desteklemesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında, İlimizde bugüne kadar62 sulama projesi sahibi çiftçimizle sözleşme imzaladık. 66 projenin tutarı 1.560.368 TL olup, ödenecek hibe tutarı 780.184 TL’dir. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için Bakanlığımızca Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına Hibe Desteği verilmektedir. Hibe desteği verilen çiftçilerimizle sözleşmeleri imzalanmıştır. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.


Çiftçiler ise projelerinin kabul edilmesinde dolayı mutluluklarını dile getirerek, İl Müdürü Şahin’e teşekkür etti.




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