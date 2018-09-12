Erzincan'da 7 yataklı yoğun bakım ünitesi daha hizmete girdi

Yoğun bakımı yerinde inceleyen ve yoğun bakım hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik'e Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik ederek bilgiler verdi.

İlk olarak yoğun bakım üniteleri hakkında bilgiler veren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, "Işıkpınar'da ki yerleşimimizi tamamen tamamladık. Işıkpınar yerleşkemizde toplam 84 tane hasta yatağımız bulunmaktadır. Bu binamızda Fizik Tedavi Servisimiz var, Göğüs Hastalıkları Servisimiz ve Palyatif Servisimiz var. Eylül 1 itibariyle de 7 yataklı 2. basamak bir yoğun bakımı Göğüs Hastalıkları Servisinde hastaları için bir yoğun bakım hizmete açtık. B ununla birlikte, Fizik Tedavi Ünitesinin ayaktan kısmı yine burada hizmet vermektedir. Ayrıca Tomografi ve Emar cihazlarımız ve ünitelerimiz burada aktif olarak halkımızın hizmetine sunulmakta. Buradaki hizmetlerimizde Psikiyatri servisimiz ayrı bir bina olarak 10 yataklı olarak hizmet veriyor. Ana binaya yaklaşık 50 metre uzaklıkta. Mevcut halimizle maksimum hizmeti hastalarımızın memnuniyetini de göz önüne alarak vermeye çalışıyoruz. Şuanda Işıkpınar'da hasta doluluk oranımız %95'lerde" dedi.

Amaçlarının sağlık hizmetini eksiksiz şekilde sağlamak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, "Dörtyol Yerleşkesine yapılacak 500 yataklı Hastane planlamasından ötürü Dört Yoldaki hastanemizin yıkım ve taşıma sürecinden sonra aktif hale getirdiğimiz askeri hastaneyle birlikte, askeri hastanesinin kapasitesini arttırarak hizmetimize sunmuştuk. Buradaki kapasiteyi alt birimlerle kapasiteyi arttırıyoruz. Şuan itibariyle burada oluşturduğumuz yoğun bakımın aktif olarak bugün açılışını yaptık. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında ilimiz için öngörülen 7 tane daha yoğun bakımı sayısı artışı söz konusu onu da Bakanlıkla yazışmalarımız devam ediyor. Şuan itibariyle yoğun bakımı sayılarımız yeterli sayıdadır. Bugün burada 7 tane yoğun bakımı yatağımızla aktif olarak hizmete sunulmuştur. Işıkpınar yerleşkesini sağlık kampüsü haline getirdik. Burayı bir Sağlık Kampüsüyle birlikte eksik olan birimleri burada oluşturarak hizmetin eksizsiz bir şekilde sağlamak noktasında gerekli olan çalışmaları yapıyoruz." dedi.