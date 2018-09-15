Erzincan'da afyon sakızı ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan'da ayrı günlerde 10 kilo 302 gram afyon sakızı ve 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

10/09/2018 tarihinde Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yapılan yol uygulamalarında Ağrı-İzmir seferini yapan 34 plakalı özel bir yolcu firmasına ait otobüsteki şahıslarla yapılan kontrolde durumundan şüphelenilen İran Uyruklu J.V. (28), M.V. (14) ve S.G. (23) isimli şahısların eşyalarının arasına zulalanmış vaziyette daralı aralığı 502,69 gr afyon sakızı ve toplam 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)” suçundan İran uyruklu kadın şüpheliler J.V. (28) ve S.G. (23) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, yaşı küçük şahıs M.V. (14) ise yasal işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

11/09/2018 tarihinde yapılan yol uygulamasında ise Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, araç bagajında bulunan valizlerin yan çerçeve kısmına zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 9 Kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valizin sahibi M.A. (22) isimli şahıs “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise; "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele devam edilecektir."denildi.