Erzincan’da Aile Hukukunda HMK Uygulamaları-İstinaf” semineri verildi

Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından “Aile Hukukunda HMK Uygulamaları-İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri verildi.

Erzincan’da bir otelin konferans salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; "Erzincan Barosu olarak geçmişten beri süre gelen ve hukukçunun eğitimine verdiğimiz önemi ve değeri ortaya koyan farklı bir model olarak geçmişte de kesintisiz olarak uygulamaya çalıştığımız eğitim modellerinin günümüzdeki bir yansıması olarak bu eğitimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, konuşmasının ilk bölümünde aile hukukunda Yargıtay uygulamaları hususunda ilk kez duyulan kararları örneklerle anlattı.

Gençcan, hukuk usulünde dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı ve her birine çeşitli örnekler verdi. Konuşması baştan sona sohbet havasında geçen, konuşma arasında sorularını yanıtlayan Gençcan, toplumun temel taşı aile ve aile hukukunun yakıcı sorunlarını anlattı.

Seminerde “HMK uygulamaları-istinaf” konusunda sunum yapıldı. Erzincan Barosuna kayıtlı Avukat ve Stajyer Avukatların katılımı ile gerçekleşen seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk, düzenlenen eğitim semineri nedeniyle katılımcılara, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi yürütme kurulu üyesi Av. Serpil Özok’a ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’a teşekkür etti.

Erzincan’da düzenlenen ’Aile hukuku ve HMK Yargıtay Uygulamaları-İstinaf konulu seminere, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi yürütme kurulu üyesi Av. Serpil Özok, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, Erzincan Barosu Başkanı Av. Âdem Aktürk, Erzincan Barosu Yönetimi, Erzincan Barosu Avukatları ile stajyer avukatlar katıldı.