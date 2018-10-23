Erzincan'da "Ailemle Öğreniyorum" adlı proje hayata geçiyor

Erzincan'da yeni bir proje daha hayata geçiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Ailemle Öğreniyorum" adlı proje ile gençler aile bireyleri ile birlikte Erzincan Gençlik Merkezi'nde istek ve yeteneklerine göre seçecekleri atölye ve kulüp faaliyetlerine katılabilecek. Proje hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu " Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Ailemle Öğreniyorum" adlı yeni bir proje başlatıldı. Bu projenin genel amacı; Erzincan'da ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve ailelerinin, sağlıklı bir toplumun temel öğelerinden biri olan aile bilincini geliştirmek ve sağlıklı bir aile ortamında başarılı ve ahlaklı öğrenciler yetiştirmektir. Proje kapsamında 10 atölye ile kulüp faaliyeti açılacak, bu atölye ve kulüplerde verilecek eğitim ve yapılacak faaliyetlerle birlikte öğrencilerin ve ailelerin akademik bilgi ve ailevi değerler kazanması sağlanacak, aile bireylerinin içsel ve dışsal motivasyonları gelişecek, aile içi ve toplumsal iletişim becerileri yüksek bireyler yetişecek, bireylerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerini hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.

Değişen Ekonomik ve Sosyo-kültürel etkenler, görsel medya ve sanayileşme beraberinde toplum normları ile birlikte aile normları da değişmiştir. Bunun sonucu olarak aile, öğrenci ve toplum bağlarında kopmalar meydana gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmalara göre Erzincan'da son yıllarda yapılan evlilik sayısı 1165 iken boşanan sayısı 256'ya ulaşmıştır. İlimizde de bu oran oldukça yüksektir. Bu bağlamda parçalanmış aile çocuklarının toplumda problem olmadan sağlıklı bir birey olarak yetişmelerin sağlanmalı ve parçalanacak olan ailelerinde etkinliklerle parçalanmalarının önüne geçilmelidir.

Bu proje kapsamında, kurumumuzda 10 adet atölye (spor, müzik, drama, has oda, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, dini bilimler, kitap kafe, mizah, görsel sanatlar) açılacak ve bu atölyelere öncelik boşanmış ve dezavantajlı ailelerden gelen öğrenciler olmak üzere kayıtlar yapılacak ve öğrencilere anne veya babalarıyla eğitim görme ve faaliyetlere katılma imkânı sağlanacaktır. Bu proje kapsamında açılacak atölyelerle, ilçemizde aile bireylerinin kaynaşabilecekleri, nitelikli etkinliklerle zaman geçirebilecekleri, aile içi iletişimi güçlendirecek ve anne-babanın çocuğunu tanıyabileceği eğitim ortamları sağlanacaktır.

Hedef kitlemizi ilçemizde yaşayan 7-18 yaş aralığındaki öğrenci ve aileleri oluşturmaktadır. Tahmini olarak 500 kişi projemizden faydalanacaktır.

Bu projeyle, gelecekte toplumumuzun temel taşı olacak aile bireylerinin sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi, aile ve gençlerin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde tanışıp kaynaşmaları ve bu vesile ile sosyal uyumun sağlanması, aile yapısı sağlam olduğu takdirde toplumda idari ve adli yönden huzurlu, ilmi yönden başarılı, dini yönden huzurlu bir nesil meydana gelmesi beklenmektedir.

Kurumumuzda proje konusunda deneyimli ekip mevcuttur. Bu ekip, projenin onaylanması halinde hazırlık, yönetim, takip, raporlama dâhil tüm süreçlerinden sorumlu olacaktır. Kurulacak atölyeler için kurumumuzda hali hazırda öğrencilerle çalışmalar yapan müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, edebiyat ve rehberlik öğretmenleri görev alacaktır. Ayrıca gerekirse Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle atölyelerde eğitim verecek başka öğretmenler de temin edilebilecektir.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda çalışan rehber öğretmenlerle toplantı yapılarak proje anlatılacak ve kurumumuza öncelik boşanmış ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük aile çocuklarında olmak üzere öğrenci yönlendirmeleri istenecektir. Öğrencinin ilgi, istek, yeteneği doğrultusunda, uygun yaş grubunda atölyeye kaydı yapılacaktır. Projemizin etkisinin daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi için bir öğrenci birbirleriyle çakışmamak üzere en fazla 2 atölyeye kayıt olabilecektir.

Proje kapsamında kurumumuzda 10 farklı atölye açılacaktır. Her bir atölyeyi konusuyla ilgili branş öğretmeni yönetecektir ve her bir atölyeye yaklaşık 50 kişilik kayıt alınacaktır. Bu atölyeler 3 ay boyunca (Eylül, Ekim, Kasım) haftanın belirli günlerinde sabah ve öğleden sonra grubu (yaşlara göre ayrılacak) şeklinde faaliyet gösterecektir. " dedi.