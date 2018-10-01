Erzincan'da AK Gençlik Başkanı Ömer Kayser oldu

Yapılan mülakat ve değerlendirmeler sonucunda gerçekleşen atamayla AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser göreve getirildi.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser yaptığı açıklamasında; “AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığına layık görülmem beni mutlu etti. AK Parti ailesinin bir neferi olarak her zaman olduğu gibi şimdide ülkeme ve gençliğe en iyi şekilde hizmet edeceğim. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere duyduğu güvenle, verdiği güçle bu yola emin adımlarla devam ediyoruz.

AK Gençlik olarak ülkemizin kalkınmasına gelişimine katkı sağlamak gelecek nesilleri tarihimizin ışığında bir bilinçle yarınlara taşımak adına bizlere düşen ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben benden önceki dava arkadaşlarıma yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz onlardan aldığımız bu hizmet yarışında bayrağı onlardan daha ileri taşımaya çalışacağız” dedi.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Kayser kendisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında ise; “ 5 Eylül 1992 tarihinde Erzincan Bayırbağ köyünde doğdum ilk ve orta öğrenimimi Erzincan'da tamamladım. Lisans eğitimimi ilk olarak Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih bölümünde, 2011 yılında başlayıp mezuniyetimi 2015 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde tamamladım. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim dalında Yüksek lisans eğitimime başladım ve halen devam etmekteyim.

2014 yılında AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde yaklaşık dört yıl görev aldım. 2015 yılında İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin Erzincan teşkilatının kuruluşunda il sekreteri olarak bulundum” diyerek Aralık 2016 yılında ise Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı görevine atandığını ve evli olduğunu belirtti.