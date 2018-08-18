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18 Ağustos 2018 02:16

Erzincan’da ambulans sedyesi sıkışınca arbede yaşandı

Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binasında meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi ölmüştü.

Erzincan’da ambulans sedyesi sıkışınca arbede yaşandı

18 Ağustos 2018 02:16

Akıllarda kalan ise yaralıların getirildiği esnada bir ambulansın sedyesinin sıkışması ve bir süre yaralının ambulanstan çıkarılamaması kaldı.


Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binasında dün meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan biri ambulansın sedyesinin sıkışması sonucu bir süre ambulansta beklemek zorunda kaldı. Sıkıştığı yerden çıkarılamayan sedye uzun uğraşlar sonucunda açıldı ve yaralı vatandaş tedavi altına alındı.


Sedyenin bir süre açılamaması üzerine vatandaşlar ile yaralı vatandaşın yakınları duruma tepki gösterdi ve kısa süreli arbede yaşandı. Hastanede bulunan polislerin müdahalesinin ardından arbede sona erdi.




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