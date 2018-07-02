Erzincan’da asfalt çalışmalarına kurban kesilerek başlandı

Erzincan Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı 13 Şubat Caddesi, Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Talip Kaban Bulvarı’nda asfalt çalışmalarının açılışını yaptı.

Asfaltlanacak caddelerin toplan uzunluğu 22 kilometre, dökülecek asfalt miktarı ise 211 bin 829 ton ve ayrıca 20 bin metre bordür uygulaması yapılacak.

Cemalettin Başsoy yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, asfaltın bazalt taş kırmasından ve modifiye karışımlı dünya standartlarında olacağını, asfalt üzerindeki tüm logar kapaklarının yeniden düzenleneceğini, yapılacak imalatların toplamı 11 milyon 345 bin 830 TL olduğunu, çalışmaların bitiş tarihinin ise 30 Ağustos 2018 olduğunu söyledi.

Başsoy, yapılacak bu çalışmalarla birlikte şehrin yaklaşık %90’luk kısmının üst yapısının tamamlanmış olacağını söyledi.

Başsoy açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Öncelikle 24 Haziran seçimlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önemli bir faaliyeti hayata geçirmek için burada bulunuyoruz. Proje ve şehri planlarken, yaşanabilir bir kent, huzurlu bir kent için gayret etik. Şehri inşa etmek sabır ister. Hemşerilerimizin destekleri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2014 seçim beyannamemizde katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olarak yola çıktık. Yapacağımız çalışmaları öncelikle kısa vadede orta vadede ve uzun vadede hangi projeleri planlamamız gerekiyor onun üzerinde yoğunlaştık” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Daha sonra konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır; “Erzincan Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize geçmişte yapmış oldukları hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidir biz bunu birlikte yürütüyoruz. İnşallah hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Emanetlerinizi aldık, inşallah bu emanetlerinize ihanet etmeden en iyi şekilde çalışarak gece gündüz demeden bu sorumluluğun farkında olarak çalışarak şehrimize hizmet edeceğiz. Bizler bir ekip ruhu ile istişareli bir şekilde hizmet göstereceğiz. Birbirimize her zaman destek vereceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilerek asfalt çalışmalarının açılış kurdelesi kesildi.

Erzincan Belediyesi asfaltlama çalışmaları açılış programına AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Erzincan Belediyesi işçileri ve vatandaşlar katıldı.