Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi.

Avrupa'da her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde da Belediye Hizmet Binası önünde başlayarak Ekşisu mesire alanına gidilip gelinerek neticelendirilen güzergahlı bir bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir "2018 Avrupa Hareketlilik Haftası - Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kapsamında aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için geniş yaya alanları oluşturulması, uygulama günü için yeterli alternatif toplu ulaşım kapasitelerinin sağlanması, yeterli bisiklet yollarının oluşturulması ya da yolların toplu ulaşım için ve bisiklet yolu olarak hizmet vermesi gayesi ile trafiğin yolun iki bölümü arasında, bir bölüm motorlu taşıtlar diğer bölüm yaya ve bisikletliler için düzenlenmesi ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasının yanısıra park probleminin ve motorlu araçlardan kaynaklanan trafiğin, gürültünün ve trafik stresinin azaltılması, ulaşım tipleri arasında doğru entegrasyonun sağlanması gibi temel unsurların İl geneline yayılması açısından konunun her sene olduğu gibi bu sene de kamuoyuna anımsatılmasına yönelik aktivitede bulunduk." dedi.

Etkinlikte; katılım sağlayanlara çeşitli hediyeler verilerek Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı.