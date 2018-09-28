Erzincan'da baba adayları da doğuma hazırlanıyor

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba adayları eşlerinin doğum sürecinde katıldıkları eğitimlere katılarak onlara destek olmaya çalışıyorlar.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebe eğitimcisi ebe tarafından verilen eğitimlerde erkeler eşlerini yalnız bırakmayarak onlara destek amacıyla eğitimlere katılıyor.

Eğitime katılan baba adayları eşleri ile bebek yıkama, bez değiştirme ve masaj gibi birçok alanda eğitim alıyorlar.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Erkan Hirik, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, amaçlarının gebelik konusunda farkındalık sağlamak olduğunu belirterek; “Amacımız daha sağlıklı gebelik konusunda farkındalık sağlayıp gebelikteki normal fizyolojik sürecin daha bilinçli şekilde yaşanmasını sağlamak. Anne baba adaylarının bilgi birikimini arttırarak bu sürecin en doğru en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gebe okulu bünyesinde 5 haftalık eğitim veriyoruz” dedi.

Gebe eğitmeni Melek Gülakar ise verdikleri eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gülakar açıklamasında şunları söyledi; “Okulda doğum, doğum süreçleri, lohusalık, aile planlaması, bebek bakımı konularında eğitimler veriyoruz. Bunun dışında anne adaylarına haftalık yapmaları gereken egzersizler gösteriliyor. Yoga yapıyoruz, gebelerimiz ile doğumhane turlarımız oluyor. Acil durumlar ile ilgili eğitimler veriliyor. Anne adaylarına katılım belgelerini de takdim edip doğumlarına eşlik ediyoruz."

Eğitimlere katılan Meltem Erzin ise daha bilinçli olmak adına eğitimlere katıldığını belirterek; “Bilinçli şekilde anne olmak, doğuma gitmek için bu eğitim çok iyi oldu. Bugün de eş katılımımız vardı. Eşim de sağ olsun beni yalnız bırakmadı, desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimlerden çok memnun kaldım, inşallah anne olduğumda eğitimlerde gördüğümü bebeğimin bakımında uygulayabilirim” diye konuştu.

Eşi ile birlikte eğitime katılan anne adayı Çiğdem Meral'de açıklamasında; “İlk hamileliğim, o yüzden bunun eğitimini alarak bilinçli şekilde doğum yapmak istiyorum. Eşimin yanımda olmasını, güç vermesini istiyorum, bebek konusunda hamilelere destek şart. Bir de beni anlaması, empati kurabilmesi açısından yanımda olmasını istedim" dedi.

Eşini eğitimlerde yalnız bırakmayan yeni baba adayı Hüseyin Meral ise konuşmasında; "Çocuk ve doğum tek kişilik olay değil, babayı yani toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir durum. Toplumu bu yönde biraz değiştirebilmek, farkındalık oluşturmak için buradayız” diye konuştu.