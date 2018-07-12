Erzincan’da Balıklandırma Çalışmaları Sürüyor

Tatlı sularda balık popülasyonunun artırılması için çalışmalarını sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu kapsamda Refahiye ilçesinde bulunan Kalkancı göletine 30 bin yavru sazan balığı bıraktı.

Konu hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Saadettin Taşkesen, “Bakanlığımız tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 30 bin sazan yavrusu Kalkancı göletine bırakılmıştır. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilmiş olan sazan yavruları balıklar İl Müdürü Murat Şahin ile teknik elemanlarında katılımıyla Kalkancı göletine bırakılmıştır.Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla her yıl göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.