Erzincan'da başarı belgeleri sahiplerini buldu

Erzincan'da bilim, sanat, spor ve akademik alanlarda başarılı olan Milli Eğitim çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Bilimden sanata, spordan akademik başarıya kadar eğitimde yenilikçi yaklaşımları içselleştirmiş ve Erzincan'ın eğitim şehri olması, eğitimde odak noktası haline gelmesi adına gecesini gündüzüne katmış idareci, öğretmen ve personel için emeklerinin manevi bir karşılığı olarak Erzincan Valiliği tarafından başarı belgeleri verildi. Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Şube Müdürleri katıldı. Toplam 438 öğretmen, idareci ve personele belge verilen törende ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan “Öğretmen Gelişim Atölyeleri Web Sayfası” nın tanıtımı da yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başarılı çalışmalarından ötürü katılımcılara teşekkürlerini iletti. Törende Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı da bir konuşma yaparak başarıyı üst noktalara taşımış bir şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve belge almaya hak kazanan herkesi başarılarından dolayı tebrik etti.