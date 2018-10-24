Erzincan'da bedava döner izdihamı

Erzincan'da bir lokantanın, kuruluşunun birinci yıldönümünde bedava dağıttığı tavuk dürüm izdiham oluşturdu.

Erzincan'da Ordu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir lokanta dükkanına astığı pankartta bedava tavuk dürüm dağıtacağını duyurdu. Pankartı gören yüzlerce kişi bedava tavuk dürümden alabilmek için izdiham oluşturdu.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, tavuk döneri almak için mücadele etti. Gün içinde yaklaşık 2 bin 500 adet dürüm dağıtıldığı belirtildi.