Erzincan'da bedelli askerlik yapan piyade er hayatını kaybetti

Erzincan'da askerlik görevini bedelli olarak yapan piyade er, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

6 Ekim tarihinde askerlik görevini bedelli olarak yapmak üzere Erzincan'daki 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki birliğine teslim olan Onur Yavuzoğlu (29), 12 Ekim tarihinde rahatsızlanınca Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinde durumunun kritik olduğu belirlenen Piyade Er Onur Yavuzoğlu, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 10 gün boyunca tedavisi süren Yavuzoğlu, tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Piyade Er Onur Yavuzoğlu için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi. Törende konuşan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Er Onur Yavuzoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar temenni etti.

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Piyade Er Onur Yavuzoğlu'nun babası Kazım Yavuzoğlu, ailesi ve askeri erkan katıldı. Onur Yavuzoğlu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.